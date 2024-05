Curte perfumes árabes? Veja os 6 melhores do momento

Você já ouviu falar dos perfumes árabes? Este tipo de fragrância é conhecida pelo aroma totalmente diferenciado e potente. Além disso, eles podem ser uma melhor escolha que os importados de grife, pois trazem exclusividade e por vezes, um bom preço.

Mas qual será que são os melhores perfumes neste estilo? Confira a seguir a lista retirada do canal ‘Homem Cheiroso’, onde o apresentador Coloral indica os seus perfumes árabes preferidos do momento.

Club de Nuit Blue Iconic - Armaf (2022)

As notas de topo são: Toranja, Limão, Hortelã, Pimenta Rosa e Coentro. As notas de coração são: Gengibre, Melão, Jasmim e Noz-moscada. As notas de fundo são: Incenso, Notas Amadeiradas, Âmbar, Sândalo, Cedro, Patchouli e Ládano.

Supremacy Incense - Afnan (2020)

As notas de topo são: Orégano, Especiarias, Notas Herbais e Bergamota. As notas de coração são: Opoponax, Âmbar e Ládano. As notas de fundo são: Fumaça, Agarwood (Oud), Couro e Patchouli.

Attar Al Wesal - Al Wataniah (2020)

As notas de topo são: Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Canela, Sálvia Esclaréia e Cominho. As notas de fundo são: Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Cedro e Patchouli.

Turathi Blue - Afnan (2021)

A nota de topo é Cítricos. As notas de coração são: Âmbar e Notas Amadeiradas. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli e Especiarias.

Legend Arabia Emper

A fragrância abre com notas fascinantes de Açafrão, que conduzem a um coração poderoso de Agarwood (Oud) e Rosa, e um final irresistível de Agarwood (Oud), Praliné e Baunilha.

Xclusif Oud Bleu - Orientica Premium (2022)

As notas de topo são: Maçã Verde, Pimenta, Lavanda, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Cardamomo, Gerânio, Violeta e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo, Almíscar, Patchouli e Madeira Guaiac.

