Caça-palavras fácil: encontre ‘PASSADO’ e ‘PRESENTE’ em apenas 15 segundos e estabeleça um novo recorde

Realizar um caça-palavras pode ser uma ótima ferramenta no dia de hoje para você testar a sua agilidade e o seu foco. Além de testar o olhar, esse tipo de desafio também pode ser um ótimo passatempo para você se divertir na internet, além de poder desafiar os amigos e descobrir quem é o mais rápido.

Mas será que você é capaz de estabelecer um novo recorde? Encontre ‘PASSADO’ e ‘PRESENTE’ em apenas 15 segundos no caça-palavras a seguir e comprove o quão rápido você é.

Observe o quadro:

Seja insistente: busque por ‘PASSADO’ e ‘PRESENTE’ neste caça-palavras em apenas 20 segundos (Metro World News)

Além de testar a mente, o caça-palavras também pode se tornar uma ferramente de diversão. Basta desafiar a todos os que estão ao seu redor. Por meio de caça-palavras, é interessante explorar um lado habilidoso e ágil com o olhar.

Contudo, lembre-se do desafio proposto, que é encontrar as duas palavras em apenas 15 segundos. Se você quer continuar treinando para se tornar o mais rápido, continue praticando conosco e realize outros desafios propostos no final deste texto.

Se você concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado e no tempo proposto, parabéns! Saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Mas aqui vai uma dica: as palavras se encontram em lugares opostos do quadro e na vertical.

Abaixo você confere a resposta do desafio:

Seja insistente: busque por ‘PASSADO’ e ‘PRESENTE’ neste caça-palavras em apenas 20 segundos (Metro World News)

Viu só como não é tão difícil quanto parece? Realize mais um caça-palavras:

Encontre as palavras ‘POSTERIOR’ e ‘INFERIOR’ e estabeleça um novo recorde neste desafio

Faça mais um teste de percepção conosco para comprovar que você é habilidoso. e continuar aguçando sua habilidade de percepção. Procure pelas palavras ‘POSTERIOR’ e ‘INFERIOR’ na figura abaixo!

Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Testes: ‘POSTERIOR’ e ‘INFERIOR’ estão em algum lugar do caça-palavras; encontre em 22 segundos (Metro World News)

Achou este mais difícil e não encontrou a resposta? Não se preocupe. Clique neste link e descubra agora mesmo onde as palavras se encontram. Lembre-se: as palavras podem estar próximas, distante, na horizontal ou vertical.

