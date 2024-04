Caça-palavras: encontre ‘INSTAURAR’ e ‘IMPOR’ em 15 segundos e confirme o recorde deste teste

Se você está procurando uma distração para o dia de hoje, realizar um caça-palavras pode ser uma das melhores ferramentas para o momento. Além de passar o tempo, este tipo de teste pode testar suas habilidades e o seu olhar, e quanto mais você treinar, mais rápido você pode se tornar.

Contudo, apenas craques em testes como este podem encontrar as palavras solicitadas antes de os segundos se acabarem. Seja capaz de localizar as “INSTAURAR” e “IMPOR” no caça-palavras em apenas 15 segundos e estabeleça um novo recorde!

Observe bem no quadro abaixo:

‘INSTAURAR’ e ‘IMPOR’: busque pelos termos no caça-palavras em 20 segundos e prove sua eficiência (Metro World News)

Se você deseja realizar esse desafio com mais alguém, as coisas podem ficar ainda mais interessante, já que você pode testar quem é o mais rápido do grupo. Por meio de caça-palavras, é interessante explorar um lado habilidoso e ágil com o olhar.

Mas não se esqueça de que ele deverá ser realizado dentro dos segundos estipulados. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco e realize os outros caça-palavras que se encontram no final deste texto.

Se você concluiu o desafio em 15 segundos, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Aqui vai uma dica: as palavras podem estar na horizontal, vertical e diagonal.

Abaixo você confere a resposta do desafio:

‘INSTAURAR’ e ‘IMPOR’: busque pelos termos no caça-palavras em 20 segundos e prove sua eficiência (Metro World News)

Viu só como as respostas se encontram em distintas disposições na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Realize outro desafio a seguir para continuar praticando.

