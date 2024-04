Apesar de ser impossível prever o futuro de um relacionamento, existem indicadores capazes de mensurar possíveis cenários para cada contexto. Se a relação for seguida de comportamentos tóxicos, certamente a experiência terminará em desastre. Caso a condução seja de afeto, respeito e companheirismo, há grandes chances de se tratar de algo consistente e duradouro.

Em casos de cenários abusivos, é importante se atentar e dar um basta na situação, haja vista o futuro desastroso esperado pela vítima. Por outro lado, parceiros bons também devem ser percebidos para uma boa experiência.

Parceiros que manifestam seu carinho, respeito, companheirismo e amor devem ser notados todos os dias. Afinal, saber se está em um bom relacionamento ou não é importante.

Seja maduro

Jamais ignore os atributos positivos de seu parceiro, os colocando na caixinha da obrigação. Reconhecer também ajuda no melhoramento da relação amorosa.

Lembre-se que seu relacionamento pode ser completamente positivo e ainda contar com cenários caóticos e problemáticos. Portanto, os pilares necessários estarão presentes no momento de enfrentar as tempestades da vida.

Não há uma fórmula mágica para o sucesso de um compromisso amoroso, embora haja indicadores de sucesso ou fracasso. Para te ajudar a entender melhor os sinais, existem alguns indicadores, segundo o especialista em relacionamento e pós-doutor, Gerry Heisler, ao Psychology Today.

Existe amor: 5 sinais de que seu relacionamento tem tudo para continuar dando certo