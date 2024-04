Relacionamento: 5 passos para uma vida de significado, satisfação e alegria

Todo ser humano conta com suas aspirações, projetos de vida e escolhas que podem fazer cada indivíduo feliz. Apesar de sempre as coisas saírem como esperado, o objetivo principal é se sentir satisfeito, feliz e ter significado.

Ao portal Psychology Today, o especialista em psicologia do esporte e da paternidade, Jim Taylor, elucida o conceito da busca pela alegria e significado.

“Todos nós queremos encontrar e experimentar aquele indescritível ‘Santo Graal’ que acreditamos que irá satisfazer as nossas aspirações. No entanto, como é comumente expresso tanto no pensamento filosófico antigo quanto no dogma de autoajuda moderno, ‘uma vez que você chega lá, não existe mais’. Em vez disso, é a jornada que nos proporciona o sentido tão procurado do que chamo de ‘estou bem’”, explica o especialista.

“Embora esta breve frase pareça simples, ela carrega consigo um significado profundo que inclui sentir-se bem consigo mesmo, estar em um bom lugar em sua vida, sentir-se seguro e protegido, experimentar contentamento e ter relacionamentos profundos e estimulantes, só para citar alguns”, complementa.

Com base na mesma fonte, abaixo você confere os cinco passos para uma vida significativa e feliz.

5 passos para uma vida de significado, satisfação e alegria

1. Deixe seu passado de lado

Toda bagagem carregada da infância até os dias atuais, precisa ser deixada de lado quando já não é mais funcional. Isso envolve formas de pensar, determinadas emoções e até mesmo ações que já não fazem mais sentido.

2. Saiba de seus valores

Os valores servem para definir suas prioridades na vida, a fim de dedicar seu tempo, energia e até mesmo dinheiro em coisas que, de fato, te trarão benefícios e significado.

3. Não tenha medo de viver

Diversos adultos carregam o fardo do medo do fracasso, se limitando a experienciar novas coisas. Não tenha medo de arriscar em algo que vá te fazer feliz. Caso você fracasse, isso te deixará mal por um tempo. No entanto, o ser humano costuma ser resiliente e se reerguer.

4. Faça escolhas deliberadas

Apesar dos tempos modernos, o ser humano ainda costuma agir por instintos, emoções e até mesmo reações primitivas. Isso acaba sendo um reflexo das ondas de influências sobre o que você “deveria” fazer e não sobre o que você “quer” fazer. Seja mais autêntico e decisivo em suas escolhas.

5. Aceite a humanidade

Aceitar a humanidade é abraçar as imperfeições que são manifestadas por ela. Pessoas perfeccionistas tendem a sofrer as consequências de ser um humano e naturalmente carregar suas imperfeições. Os defeitos são responsáveis por tornar indivíduos relacionáveis, interessantes e verdadeiros.