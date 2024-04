Entrar em relacionamentos é uma tarefa qualquer que muitos conseguem com facilidade, apenas se o objetivo for carregar um status. Para quem almeja um relacionamento sério, consistente e maduro, é preciso carregar algumas habilidades consigo.

Em um artigo ao portal Psychology Today, a psicoterapeuta Caitlin Cantor fala sobre os desafios e as habilidades necessárias para assumir tal responsabilidade.

“Não há problema em namorar ser difícil. Qualquer coisa importante e que valha a pena fazer na vida é desafiadora. No entanto, há uma diferença entre uma jornada difícil em direção a um resultado desejado e uma jornada árdua que nunca termina. Se você não sabe como namorar de uma forma que leve a um relacionamento saudável e comprometido, você pode ficar preso em uma jornada dolorosa indefinidamente. Isso é uma perda desnecessária de seu tempo”, explica a especialista.

“Se você não quer que isso aconteça, você tem que aprender a namorar de forma diferente. Você sabe o que dizem sobre fazer as mesmas coisas repetidamente e esperar um resultado diferente. Isso também se aplica ao namoro e à criação de relacionamentos saudáveis”, complementa.

7 SEGREDOS para conseguir um relacionamento sério

A fim de te ajudar nessa jornada, Cantor apresentou sete chaves para se deparar com um relacionamento sério. Abaixo você: confere:

1. Desenvolva um forte senso de identidade: se conhecer é importante para definir o tipo de parceiro que você deseja. Caso contrário, você pode ser uma pessoa maleável.

2. Seja autêntico: ao assumir sua identidade, é preciso manifestá-la ao seu parceiro em potencial: Se mostre desde o primeiro contato e não se esconda.

3. Não faça do namoro sua missão: você não pode colocar o possível relacionamento como seu principal objetivo, depositando todas as fichas de sua felicidade nessa experiência.

4. Seja realista, não esperançoso: suas decisões sobre o relacionamento não podem ser tomadas com base no que você espera, mas no que é real. Diferencie as expectativas da realidade para evitar cenários frustrantes.

5. Pare de tentar saber do futuro: é impossível controlar o futuro ainda que as ações do presente sejam calculadas. Aprenda a construir seu relacionamento aos poucos, estando ciente das incertezas.

6. Honre suas necessidades sobre um compromisso: jamais abra mão de suas necessidades na esperança de seu parceiro em potencial tomar uma atitude. Saiba que elas são mais importantes.

7. Confie em seus sentimentos: apesar dos conselhos que cruzam seus caminhos, você é a única pessoa que sabe o melhor para si mesmo. Com todas ferramentas anteriores, será mais fácil encontrar a pessoa adequada. E jamais descarte seus sentimentos.