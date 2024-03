Relacionamento: 5 sinais de que alguém NÃO está disponível emocionalmente

A fim de ter um relacionamento saudável e repleto de experiências positivas, é importante estar bem resolvido com o parceiro e, principalmente, consigo mesmo. Adentrar em relações amorosas carregando traumas ativados e assuntos inacabados pode ser um tremendo tiro nos pés.

Ainda que haja o forte desejo de ter um companheiro amoroso, é preciso estar com a mente estabilizada e bem resolvida. Para isso, existem algumas questões pessoais necessariamente tratadas e bem resolvidas dentro de si mesmo.

Também é extremamente importante estar em sintonia com o parceiro e, de fato, trazer um ambiente confortável e de reciprocidade. Caso embarque na jornada amorosa e não conte com os princípios básicos de intimidade e maturidade, as coisas podem ir de mal a pior.

Estágio da indisponibilidade emocional

“Indisponibilidade emocional refere-se a um padrão de dificuldade em se conectar com as próprias emoções ou com outras pessoas emocionalmente. Isso pode se manifestar de várias maneiras e pode afetar a capacidade de um indivíduo de formar e manter relacionamentos próximos e gratificantes, se desejar e optar por fazê-lo” explica o especialista e pós-doutor, Elyakim Kislev, ao Psychology Today.

É primordial avaliar sua situação emocional antes de resolver se relacionar amorosamente. Compartilhar sua vida vai requerer abrir mão de certas coisas, além de um depósito considerável de energia.

Com base na mesma fonte, separamos alguns sinais de alerta comuns aos quais você deve tomar muito cuidado. Caso se identifique, a melhor solução está na busca de profissionais terapeutas e psicólogos.

5 sinais de que alguém NÃO está disposto emocionalmente: