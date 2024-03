Relacionamento: 7 pilares para se tornar uma pessoa mais sábia

A melhor escola para se tornar uma pessoa sábia é a vida. E com as lições que ela traz, é possível desenvolver um olhar de sabedoria sobre determinados eventos, inclusive sobre si mesmo. A fim de alcançar certo nível de clareza em relação às vivências e lidar com o mundo exterior, é importante se relacionar com a racionalidade.

“Uma nova abordagem à sabedoria representa uma teoria abrangente baseada nos principais ramos da filosofia. Seu principal impulso é que a sabedoria vai além de um processo particular ou mesmo, como outras teorias propõem, uma qualidade que vem de dentro do indivíduo, como um traço de personalidade ou nível de inteligência”, define a professora de psicologia Susan Krauss Whitbourne, ao portal Psychology Today.

“A filosofia torna-se uma forma útil de abordar as qualidades da sabedoria porque os seus principais ramos correspondem a tradições importantes para compreender o que é sábio e o que não é”, complementa.

Abaixo você confere alguns conceitos para iluminar sua mente, extraído da mesma fonte.

7 pilares para se tornar uma pessoa mais sábia

1. Epistemologia: Saber o que você sabe e o que você não sabe.

É mais prudente confessar não saber sobre algo do que fingir que sabe apenas para se enquadrar. Caso dê um palpite, nunca afirme ter 100% de certeza.

2. Ontologia: Mantenha o bem dos outros na vanguarda de suas decisões.

“A pessoa sábia tenta consertar cercas, mas a pessoa insensata tenta construí-las”, diz o artigo.

3. Ética: Tenha uma noção clara do que é certo e errado e cumpra-o.

Uma pessoa sábia trabalha duro para alcançar resultados com causas válidas, sem afetar outras pessoas ou passar por cima.

4. Lógica: Ser capaz de tomar decisões com base em julgamentos analíticos, não em instintos.

É importante agir pela razão, sem se apegar a “achismos” só porque você sentiu que poderia ser de tal forma.

5. Estética: Promova harmonia e graça no mundo.

Pessoas sábias também buscam harmonizar o mundo com beleza, isso inclui cuidar da natureza e seus arredores.

Hermenêutica: Avaliar situações com base em fatos e não em desejos.

O sábio nunca avalia uma situação e acredita nela só porque deseja que aconteça.

Axiologia: Use a lógica para tomar decisões.

Um sábio valida suas decisões e as toma por meio da sensatez e razão.