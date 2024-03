Relacionamento: 7 fórmulas de superar uma relação frustrante e se fortalecer, segundo especialista

Por mais problemática que uma relação amorosa aparente ser, muitos casais inseridos contam com dificuldade de identificar a raiz do mal. Isso acontece porque existe uma resistência em aceitar a possibilidade de passar por uma relação tóxica. Afinal, ninguém decide entrar em uma jornada amorosa desejando tal cenário.

Embora diversos casais embarquem no compromisso amoroso visando uma vida conjunta longa, é impossível prever o desfecho do relacionamento. Podem acontecer diversas coisas no caminho, ocasionando o rompimento.

Vale lembrar que a cabeça de pessoas inseridas em uma relação amorosa estão em constante mudança. Isso acontece porque, com o tempo, ambos acabam se conhecendo mais e são obrigados a aprender a lidar com suas diferenças.

Recomendados

Diversos são os motivos pelos quais pode ocorrer um rompimento na relação amorosa. Inclusive, quando se trata de conviver com parceiros difíceis.

Leia mais um artigo:

7 fórmulas de superar uma relação frustrante e se fortalecer, segundo especialista

Diversas pessoas experienciam relacionamentos problemáticos devido a afeição que sentem pelo parceiro. Com o rompimento, passam a enxergar seu grande nível de dificuldade de ser lidado enquanto casal, deixando até mesmo marcas de desgaste emocional e mental.

“Encontrar sua força depois de um relacionamento desafiador pode ser como escalar uma montanha, mas também pode ser uma jornada de auto-exploração e transformação pessoal.O objetivo é iluminar um caminho para recuperar um eu autêntico e promover o crescimento pessoal”, explica a neuropsicóloga Rhonda Freeman, ao portal Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere dicas para se fortalecer depois de um parceiro difícil.