Entenda o motivo para o 1º de abril ser lembrado como ‘Dia da mentira’

Mesmo parecendo uma data recente e totalmente, o ‘Dia da Mentira’, lembrado em 1º de abril, surgiu há 500 anos na Europa, com as brincadeiras perpetuando até os dias atuais.

De acordo com ‘O Globo’, a data surgiu na França, no século 16, após uma mudança de calendário. Segundo o texto, até a Idade Média, o calendário era o juliano, diferente do atual, com o ano começando em 1º de abril.

Contudo, o rei Carlos IX decidiu adotar o formato gregoriano em 1564, porém demorou para a população participar da mudança. Dessa forma, os resistentes ao novo calendário começaram e ser chamados de ‘bobos de abril’, sendo alvos de piadas e brincadeiras, como convites para festas que não existiam e cartões de comemorações.

Dessa forma, o 1º de abril ficou marcado como dia da mentira’, se espalhando pelo mundo todo.

Feriados nacionais:

• 1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

• 29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

• 21 de abril: Tiradentes (domingo);

• 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

• 7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

• 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

• 2 de novembro: Finados (sábado);

• 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

• 25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos:

• 12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

• 13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

• 14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

• 30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

• 28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

