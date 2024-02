Além do Mickey: personagens famosos que caíram em domínio público e você pode usar sem ser processado Imagem: reprodução

Desde o final de 2023, muitas pessoas começaram a ler diversas notícias sobre o fato do primeiro Mickey entrar em domínio em 2024 e como isso poderia influenciar no uso do personagem em diversas produções.

Contudo, o que muitos não sabem é que existem diversos outros personagens famosos que, assim como o ratinho mais famoso da Disney, já estão em domínio público e podem ser utilizados livremente para a criação de histórias sem que haja o risco de processo. ]Confira a seguir 10 desses personagens.

Ursinho Pooh

Assim como Mickey (em sua primeira versão), Ursinho Pooh também é um dos personagens mais recentes a cair em domínio público. E assim também como Mickey, não é a versão mais famosa do urso (com a camiseta vermelha) que pode ser utilizada, mas somente a versão original do autor A.A. Milne. Para acompanhar seu amigo em novas aventuras, Tigrão também pode entrar em domínio público neste ano.

Tarzan

Outro personagem muito querido da Disney, Tarzan foi criado em 1912 por Edgar Rice Burroughs e entrou em domínio público em 2019. Mas é preciso lembrar que o personagem que pode ser utilizado é o do livro de Burroughs, que é bem diferente daquele visto nos cinemas.

Alice no País das Maravilhas

Entre as personagens femininas também adaptadas pela Disney, Alice no País das Maravilhas surgiu pela empresa em 1951, mas é originária de um livro do mesmo nome de Lewis Carroll, publicado em 1985. Personagens como Alice, Chapeleiro Louco, Coelho Branco e outros que aparecem na história originalpodem ser replicados sem problemas.

Outros 7 personagens famosos que já estão em domínio público são:

Monstro de Frankenstein;

Drácula;

James Bond;

Bruxa Má do Oeste (O Maravilhoso Mágico de Oz);

Zorro;

King Kong;

Cthulhu.

*Com informações de ‘Legião dos Heróis’.