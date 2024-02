Veja por quanto foi leiloado o selo mais raro do mundo

Entre os diversos objetos colecionáveis possíveis, colecionar selo é uma das artes que está um pouco fora de moda os dias atuais. Afinal, são poucas as pessoas que ainda mandam cartas.

E exatamente por isso que os selos estão cada vez mais raros, e quem tem algum, principalmente mais antigo, acaba sendo proprietário de uma pequeno tesouro.

Mas você sabe qual é o selo mais raro do mundo? Conhecido como ‘One-Cent Magenta’, o item da Guiana Inglesa de 1856 foi leiloado há três anos, se tornando também o selo mais caro do mundo.

O pequeno selo com um carimbo postal e o desenho de um navio de três mastros foi leiloado por R$ 9,5 milhões em Nova York, após ficar exposto na casa de leilões Sotheby’s, em Londres.

Desde quando foi lançado, o selo valioso foi passado por diversos proprietários até ser localizado pelo Conde Philip La Rénotière von Ferrary, de Paris. O conde dedicou a vida à filatelia (o ato de colecionar selos) e possuía diversos itens históricos.

História

De acordo com o ‘Mega Curioso’, a história do One-Cent Magenta começa em 1855, quando aproximadamente apenas 5 mil de 50 mil selos postais chegaram da Grã-Bretanha na colônia da Guiana Britânica, na costa norte da América do Sul.

“Com um lote reduzido, o agente postal local se viu em uma situação difícil em tentar mostrar que as cartas e jornais foram entregues de maneira paga. Então, ele decidiu emitir um selo provisório só para manter a correspondência em movimento até que mais selos chegassem do exterior”, explica o site.

Desta forma, o responsável recorreu ao jornal local ‘Royal Gazette’ para a emissão um estoque provisório de selos de 1 centavo, para jornais, e 4 centavos, para cartas.

A imitação dos selos funcionou e após oito ou dez semanas o agente removeu os selos provisórios de circulação, principalmente pelo fato dos selos de 1 centavo serem praticamente descartáveis devido ao preço baixo.

Contudo, o One Cent Magenta poderia ter sido perdido para sempre, mas o escocês Vernon Vaughn, de 12 anos, o encontrou entre os papéis de seu tio, em 1873.

O item foi vendido por apenas US$ 10 para a compra de um pacote de selos mais atraente, já que o filatelista não fazia ideia da raridade daquele único item. Dessa forma o item passou por diversas mãos até chegar ao conde.

Coleção apreendida

“Com o fim da 1ª Guerra Mundial, a coleção do conde foi apreendida pela França como parte de suas reparações do pós-guerra, chegando a pertencer a Arthur Hind, um magnata da indústria têxtil de Nova York e colecionador renomado de selos”, explica o Mega Curioso.

O último proprietário do selo foi John E. du Pont, assassino do lutador David Schultz. o herdeiro de uma empresa química havia pagado US$ 935 pelo objeto em um leilão em 1980.

Quando du Pont morreu, em 2010, o item foi leiloado mais uma vez e teve os fundos revertidos à caridade.

