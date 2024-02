Descubra quanto vale a moeda mais cara do mundo Imagem: Pexels/Zlaťáky.cz

O que você faria se soubesse que uma única moeda pode valer milhares de reais? Isso acontece com diversos itens brasileiros, como você pode verificar aqui no Metro World News Brasil.

Contudo, a moeda mais valiosa do mundo pode valer muito mais do que isso, chegando a milhões de reais. O item conhecido como ‘Double Eagle’ (Águia Dupla em português) possui mais de 90 anos e foi leiloado em 2021 por US$ 18,87 milhões, quase R$ 94 milhões na cotação atual.

Segundo o Uol, o item tomou o posto dólar de prata “Flowing Hair” de 1794, negociado em 2013 por 10 milhões de dólares, cerca de R$ 49 milhões.

Por que tão rara?

A ‘Double Eagle’ possui este valor pois nunca foi colocada em circulação. O presidente dos EUA na época, Franklin D. Roosevelt, foi responsável por dar fim a conversão da moeda americana em ouro.

Desde então, o país nunca mais cunhou moedas em ouro, com a maioria das 445 mil moedas Águia Dupla sendo derretidas. Contudo, 20 itens destes desapareceu da Casa da Moeda dos EUA.

Antes de serem aprendidos pelo serviço secreto dos EUA, alguns destes exemplares foram parar no mercado de colecionadores.

