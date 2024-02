Confira a moeda de 50 centavos que pode valer mais de mil reais!

O que você faria se soubesse que as moedas que estão neste momento no seu cofrinho pode valer um bom dinheiro?

Muitos não sabem, mas algumas moedas são altamente valiosas e podem valer muito mais do que o valor que aparenta, principalmente se elas apresentarem algum tipo de erro, como no exemplo a seguir.

De acordo com um tiktoker especializado em moedas, esta moeda em específico cunhada em 2013 possui 350 milhões de unidades. Se você encontrar uma delas com o nome ‘Brasil’ escrito errado, ou seja, escrito ‘‘Brasilsil’, colecionadores podem pagar até R$ 1.100 pelo item.

Outras duas moedas são registradas no catálogo de moedas brasileiras com este erro, sendo uma de 2011 e outra de 2016, que neste caso podem valer R$ 60.

Outro erro parecido são as moedas com o Brasil duplo, em que a palavra pode aparecer por completo em cima da outra. Dependendo do ano da confecção, o erro pode valer de R$ 30 a R$ 150.

Veja detalhes sobre o item:

