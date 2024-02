Está moeda de 1 real pode valer R$ 8 mil se apresentar este pequeno detalhe.

Essa são as moedas MAIS RARAS E VALIOSAS do Plano Real! Você tem uma? Imagem: Freepik/@user3802032 (Mateus Andre)

Mesmo com as moedas sumindo devido ao uso cada vez mais escasso, algumas pessoas ainda mantém o costume de guardar dinheiro no cofrinho ou andar com alguns trocados nos bolsos.

Estas moedas costumam não ser levadas a sério, sendo passada rapidamente como troco em algumas oportunidade. Porém, se eu fosse você olharia com mais atenção para estes itens, que podem valer muito dinheiro entre os colecionadores.

A moeda que você confere abaixo, por exemplo, aparentemente não tem nada de especial em um primeiro moeda. O item na quantia de 1 real foi cunhado em 2008 com uma tiragem de mais de 6 milhões de unidades. Contudo, sua escassez é possível graças a um erro de confecção.

Segundo o canal ‘RNF Coleções’, a moeda é uma ‘bifacial’, ou seja, possui os dois lados marcando o valor de 1 real e o ano de confecção.

Como possuem poucas unidades desse item, seu valor pode chegar em até R$ 8 mil reais no mercado de colecionadores.

Veja mais detalhes sobre o item:

