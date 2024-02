A moeda de centavo mais rara do mundo que pode passar de 1 milhão de dólares Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Se você já teve a oportunidade de viajar para outros países, provavelmente trouxe algum objeto de recordação. Ímã de geladeira, chaveiro ou até mesmo uma nota ou moeda do país são as lembranças mais comuns, pois que não costumam custar tão caro e o único valor mesmo é o sentimental.

Contudo, seja no Real ou qualquer outro tipo de dinheiro, algumas moedas antigas podem valer muito, como você mesmo já viu por aqui no Metro.

Um destes exemplos é a moeda que você a seguir. De acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’, essa moeda de 1943 pode valer mais de um um milhão de dólares! Veja o motivo dessa moeda valer tanto dinheiro.

De acordo com a explicação do especialista, o cobre era um item essencial, devido a sua escassez diante da 2ª Guerra Mundial. Por isso, a moeda com o busto de Abraham Lincoln, 16° presidente dos Estados Unidos, feita deste material é um item extremamente raro.

Apenas uma moeda deste tipo é reconhecida e certificada, feita na Casa da Moeda de Denver. Veja mais detalhes sobre o item a seguir:

