Moeda de 1 real rara e escassa que pode valer muito!

Você já se deparou com alguma moeda diferente por aí, mas não deu muita importância e acabou passando ela para frente? Você pode ter encontrado uma moeda valiosa e não sabe.

Por não possuir muito valor monetário, as moedas estão cada vez mais desuso, e muitas pessoas acabam passando elas rapidamente. Porém, quem é mais esperto, dá uma boa olhada no item, pois entre as milhares de moedas confeccionadas, uma delas pode apresentar algum erro, que pode ou não deixar a moeda valiosa.

A moeda de 1 real a seguir, por exemplo, foi cunhada em 2009. Com mais de 510 milhões de unidades, segundo o livro de moedas brasileiras, um item comum deste tipo pode valer de R$ 1,50 a R$ 20, dependendo do seu estado de conservação.

Contudo, caso a moeda apresente um erro chamado ‘cunho quebrado’, como neste exemplo, seu valor pode subir entre os colecionadores.

Veja mais detalhes e explicações a seguir:

Única moeda de 1 real pode render R$ 8 mil ao proprietário caso apresente pequeno detalhe

Com o uso de moedas cada vez mais escasso, são poucas as pessoas que ainda andam com moedas nas bolsas ou carteiras. Porém, se você ainda mantém esses itens por perto ou ao menos possui um cofrinho cheio de moedas em casa, você pode ser uma pessoa de sorte.

Isso porque algumas dessas moedas podem valer muito dinheiro, segundo especialistas. Acontece que alguns destes itens são considerados raros devido a erros na hora da confecção, por exemplo, e colecionadores costumam pagar um bom dinheiro, caso seja comprovado a raridade.

A moeda apresentada a seguir é um destes objetos escassos. Ela foi cunhada em 2008 e, à primeira vista, não tem nada de especial. Contudo, entre as 6 milhões de unidades confeccionadas é possível encontrar um erro valioso.

Segundo o canal ‘RNF Coleções’, a moeda se chama ‘bifacial’, ou seja, possui os dois lados marcando o valor de 1 real e o ano de confecção.

Como o item possui poucas unidades, seu valor pode chegar em até R$ 8 mil reais no mercado de colecionadores.

