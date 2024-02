Moeda comemorativa do Banco Central pode valer mais de R$ 1 mil! Imagem: reprodução TikTok (@salsa_moedas)

O que você faria se soubesse que a moeda que está agora no seu bolso ou no cofrinho pode valer muito mais do que você imagina?

Isso não acontece somente com uma moeda, mas sim com todos os itens que apresentam algum detalhe considerado raro entre os colecionadores.

O item a seguir, por exemplo, foi cunhado em 2015 comemorando os 50 anos do Banco Central. De acordo com o livro de moedas brasileiras, foram fabricadas mais de 49 milhões de unidades deste objeto.

Desta forma, a moeda comum de 50 anos do Banco Central pode valer R$ 5, em estado ‘Flor de Cunho’ e R$ 10 caso seja uma ' ‘Flor de Cunho Especial’.

Contudo, segundo o tiktok ‘salsa_moedas’, um item deste tipo que apresentar algum erro de confecção pode chegar em até R$ 1.200 entre os colecionadores.

LEIA MAIS: Confira a moeda de 50 centavos que pode valer mais de mil reais!

Veja mais detalhes:

Moeda de 1 real de 2008 que pode valer R$ 8 mil! Será que você tem uma?

O uso de moedas está cada vez mais escasso, porém algumas pessoas ainda mantém o costume de guardar dinheiro no cofrinho ou até mesmo andar com algumas no bolso.

E se você é uma dessas pessoas e soubesse que estas moedas podem valer muito dinheiro? Alguns destes itens são considerados raros, com os colecionadores pagando um bom dinheiro.

A moeda que você confere a seguir, por exemplo, foi cunhada em 2008 e, à primeira vista, não tem nada de especial. Contudo, entre as 6 milhões de unidades confeccionadas é possível encontrar um erro valioso.

Segundo o canal ‘RNF Coleções’, a moeda se chama ‘bifacial’, ou seja, possui os dois lados marcando o valor de 1 real e o ano de confecção.

Como o item possui poucas unidades, seu valor pode chegar em até R$ 8 mil reais no mercado de colecionadores.

LEIA MAIS:

⋅ Está moeda de 1 real pode valer R$ 8 mil se apresentar este pequeno detalhe

⋅ Será que você tem essa moeda de 5 centavos com pequeno detalhe que pode valer R$ 6 mil?

⋅ Moeda de 1 real de 2008 que pode valer R$ 8 mil! Será que você tem uma?