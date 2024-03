Veja se é possível ficar rico com essa única moeda de 1 centavo

O que você faria se, de uma hora para outra, soubesse que sua moeda antiga que você guarda há anos é um artigo valioso? Pois saiba que isso pode acontecer, já que muitas pessoas não sabem que moedas antigas podem valer uma boa quantia entre os colecionadores, dependendo do seu nível de raridade.

Um destes itens é a moeda de 1 Cruzeiro do ano de 1983 que você confere com mais detalhes a seguir. De acordo com a página do TikTok ‘Numismática Cultural’, o item conhecido como ‘Cana de Açúcar’ pode chegar em até R$ 100 mil. Mas será mesmo? Confira mais detalhes sobre a moeda a seguir:

LEIA TAMBÉM: Essas quatro moedas de apenas 1 real podem render até R$ 10 mil neste ano! Descubra o segredo

Moeda de 5 centavos dos anos que pode valer mais de R$ 200? Confira como!

Se você está pensando em abrir um cofrinho antigo e não sabe o que fazer com as moedas acumuladas, preste bem atenção em cada item, pois entre elas podem estar verdadeiros tesouros.

Algumas moedas consideradas raras podem valer muito entre os colecionadores e render um bom dinheiro ao proprietário, principalmente se o item apresentar algum erro de confecção. Contudo, nem sempre é preciso que o item apresente um detalhe incomum, como é possível observar nas explicações a seguir.

Segundo o canal do Youtube ‘Novos Colecionadores’, está moeda de 5 centavos datada de 2000 pode render R$ 220 ao dono, mas é preciso se atentar aos detalhes.

O item em questão possui uma tiragem de pouco mais de 28,4 milhões de unidades, número considerado baixo na numismática. Mas para chegar no valor de mais de R$ 200 o item precisa apresentar o estado de conservação ‘flor de cunho’, ou seja, sem marcas de uso. Caso a moeda seja uma MBC, seu valor fica em R$ 20. Já em estado soberba ela vale R$ 110.

Veja mais detalhes sobre o item clicando aqui.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Veja por quanto foi leiloado o selo mais raro do mundo

⋅ Descubra quanto vale a moeda mais cara do mundo

⋅ Moeda de 1 real rara e escassa que pode valer muito!