6 perfumes masculinos NACIONAIS ideais para homens maduros

Existem fragrâncias que, dependendo da sua idade, vão combinar mais ou menos com a sua personalidade. Se você já passou dos trinta anos, por exemplo, ter um perfume mais maduro e que mostre que você tem postura é essencial, afinal, não é apenas pelas roupas que você demonstra sua personalidade, mas também pelo aroma que você exala.

As seis fragrâncias a seguir, por exemplo, são as mais indicadas para aqueles homens que já passaram dos trinta e estão afim de causar uma boa impressão. Confira.

Malbec Ultra Bleu - O Boticário

As notas de topo são: Aquozone® e Bergamota. As notas de coração são: Lavanda, Sálvia, Patchouli, Vinho Tinto e Hivernal®. As notas de fundo são: Sândalo, Almíscar, Âmbar e Carvalho.

Essencial Único - Natura (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Benjoim, Cumarina, Ládano, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

Hadi Elixir - Pocket Parfum

Notas de topo: Canela, Toranja, Noz-moscada, Cardamomo. Notas de coração: Essência de lavanda de Nyons e notas de fundo: Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar, Patchouli.

Exclusive Quest - Avon (2023)

As notas de topo são: Gengibre, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são: Café, Noz-moscada e Cardamomo. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro e Ládano.

Club 6 Intenso - Eudora (2023)

As notas de topo são: Cardamomo, Açafrão, Bergamota, Abacaxi e Limão. As notas de coração são: Noz-moscada, Lavanda, Gerânio e Canela. As notas de fundo são: Cedro, Couro, Musgo, Caramelo, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Baunilha, Âmbar e Ládano.

Ambasciatore - Azza Parfums

Notas de Topo: Cardamomo, Maçã, Tangerina Verde e Violeta. Notas de Corpo: Lavanda, Manga e Patchouli, Peônia, Pimenta Preta e Notas de Fundo: Âmbar, Baunilha, Madeira de Teca, Musgo, Vetiver.

Com informações de ‘Homem Cheiroso’.

