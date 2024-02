Os perfumes MAIS BALADEIROS do momento

Se em 2024 você pretende ser uma pessoa mais ‘rolezeira’ e ir para as baladas é o seu foco, você não pode esquecer de utilizar um perfume à altura para se destacar.

No mundo da perfumaria, existe uma categoria específica de aromas baladeiros, e se você não está muito ligado em quais são esses tipos de fragrância, você pode escolher entre os exemplos a seguir.

De acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, estas 6 fragrâncias, sendo três mais famosas e outras três baratas e fora do radar, são as melhores do momento. Confira!

Bad Boy Extreme - Carolina Herrera

As notas que compõem estes perfumes, segundo o site ‘Fragrantica’, são Cacau, Patchouli da Indonésia, Vetiver, Incenso, Fava Tonka, Sálvia Esclaréia, Olíbano, Ameixa, Gengibre Indiano, Opoponax, Bergamota, Davana e Ládano.

Triumph - Galaxy Concept (Inspirado em Invictus Victory)

Este perfume traz notas de Limão e Pimenta Rosa no topo; Lavanda e Olíbano no coração e Fava Tonka, Baunilha e Âmbar no fundo.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos importados OBRIGATÓRIOS em uma coleção de respeito

Scandal Pour Homme Le Parfum - Jean Paul Gaultier

A nota de topo é Gerânio. A nota de coração é Fava Tonka e a nota de fundo é Sândalo.

Heroic Man - La Rive

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Rosa, Hortelã e Folha de Violeta. As notas de coração são: Canela, Melão, Abacaxi, Noz-moscada, Lavanda e Sálvia. As notas de fundo são: Baunilha, Castanha, Madeira de Âmbar, Cedro e Madeira Guaiac.

The Most Wanted Parfum - Azzaro

A nota de topo é Gengibre. A nota de coração é Notas Amadeiradas. A nota de fundo é Baunilha de Bourbon.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos sensuais e que as mulheres amam

⋅ 4 perfumes baratos IDÊNTICOS ao importado Bleu de Chanel

⋅ Perfumes masculinos em alta no momento e que são tendência em 2024