4 perfumes baratos IDÊNTICOS ao importado Bleu de Chanel

O Bleu de Chanel é um dos perfumes importados mais cobiçados entre o público masculino. Contudo, com o preço chegando na casa dos R$ 800 na versão eau de toilette, não são todas os amantes da perfumaria dispostos a pagar este preço em um fragrância.

Contudo, existem formas mais baratas de chegar próximo ao aroma de Bleu, escolhendo entre os perfumes contratipos que trazem uma composição semelhante ao clássico da Chanel.

A seguir você confere 4 perfumes parecidos com o Bleu de Chanel e com melhor custo-benefício.

Spirit Unbridled Wind - Lonkoom Parfum

As notas de topo são: Hortelã, Limão, Toranja e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Noz-moscada e Gengibre. As notas de fundo são: Incenso, Cedro, Patchouli, Almíscar, Vetiver, Sândalo e Ládano.

Luar - Pocket Parfum

Notas de Topo: Limão Siciliano, Toranja, Pimenta Rosa, Bergamota, Coentro, Hortelã e Aldeidos. Notas de Coração: Melão, Jasmim, Gengibre, Noz-moscada e notas de fundo: Ládano, Patchouli, Sândalo, Cedro, Âmbar, Incenso e Madeira de Âmbar.

Blue Concept - I-Scents Premium

As notas de topo são: Vetiver, Frutas Tropicais e Rosa. As notas de coração são: Toranja, Cedro e Ládano. As notas de fundo são: Incenso, Gengibre e Sândalo.

Verticce - Azza Parfums

Notas de Topo: Hortelã, Limão, Pimenta Rosa, Toranja. Notas de Corpo: Gengibre, Jasmim, Iso E Super, Noz-Moscada e notas de Fundo: Almíscar Branco, Cedro, Incenso, Ládano, Patchouli, Sândalo, Vetiver.

