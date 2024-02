Perfumes masculinos em alta no momento e que são tendência em 2024 Imagem: Pexels/rehman yousaf

Todo amante da perfumaria de respeito tem o sonho de ter, ao menos, um perfume importado em sua coleção. Contudo, esse tipo de perfume costuma apresentar um valor um pouco alto, por isso é preciso pensar bem e realizar a escolha certa.

E se você está pronto para desembolsar um dinheiro extra em uma fragrância importada, porém não sabe qual escolher, veja as dicas a seguir de um especialista.

De acordo com ‘Coloral’, apresentador do ‘Homem Cheiroso’, estes são os 5 perfumes mais ‘hypados’ da atualidade e tendência em 2024 e as notas que eles apresentam.

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier (2023)

As notas de topo são: Lavanda e Hortelã. As notas de coração são: Baunilha e Benjoim. As notas de fundo são: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

Oud for Greatness - Initio Parfums Prives (2018)

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada e Lavanda. A nota de coração é Agarwood (Oud). As notas de fundo são: Patchouli e Almíscar.

Layton - Parfums de Marly (2016)

As notas de topo são: Maçã, Lavanda, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Gerânio, Violeta e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha, Cardamomo, Sândalo, Pimenta, Patchouli e Madeira Guaiac.

Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani (2023)

As notas de topo são: Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Olíbano e Patchouli.

Erba Pura - Xerjoff (2019)

As notas de topo são: Laranja Siciliana, Bergamota da Calábria e Limão Siciliano. A nota de coração é Frutas. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Baunilha de Madagascar e Âmbar.

