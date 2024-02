Perfumes nacionais ESSENCIAIS em uma coleção feminina em 2024

Se uma de suas metas para 2024 é mergulhar mais no mundo da perfumaria e adquirir novas fragrâncias, é preciso realizar a ‘tarefa de casa’ por completo.

Com inúmeras fragrâncias disponíveis e sendo lançadas quase que diariamente, sejam nacionais ou importadas, é preciso relembrar a importância dos clássicos.

Além disso, se você ainda é leiga na área de perfumes, é preciso compreender que nem todo aroma vai agradar logo de primeira, por isso a lista a seguir se torna essencial.

De acordo com o youtuber ‘Taiguara Almeida’, que traz listas de perfumes em seu canal no YouTube, as fragrâncias a seguir são as nacionais essenciais e que toda mulher deveria ter.

Make Me Fever Gold - Mahogany (2014)

As notas de topo são: Lichia e Bergamota. As notas de coração são: Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio. As notas de fundo são: Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

Gigi - Avatim (2017)

As notas de topo são: Figo, Romã e Seriguela. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea e Lírio. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar e Cedro.

LEIA TAMBÉM: Perfumes da Natura que são NOTA MÁXIMA, segundo os consumidores

Celebrate Life - We Pink (2023)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Maçã e Frésia. As notas de coração são: Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Pralinê, Notas Amadeiradas e Camurça.

Linda Felicidade - O Boticário (2019)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Limão Siciliano e Damasco. As notas de coração são: Jasmim, Madeira de Cashmere, Rosa e Sândalo. As notas de fundo são: Caramelo, Baunilha e Âmbar.

Luna Ousadia - Natura (2024)

Recém saído do forno, Luna Ousadia vem para se tornar um clássico, segundo o youtuber Taiguara. Em uma das avaliações no site da empresa, um usuário diz:

“Saída licorosa, intensa e adocicada de frutas vermelhas. Mas logo acalma na pele e fica um pouco floral, com um ardidinho gostoso e a frutalidade ainda presente, embora bem mais suave do que na saída. Original! Não achei parecido com nenhum outro Luna. Um bom perfume para o dia a dia e fácil de agradar!”.

*As notas foram retiradas do site ‘Fragrantica’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Melhores perfumes masculinos importados para usar este ano

⋅ Veja 5 perfumes femininos fora do radar e QUE DEMORAM MUITO para sair!

⋅ 5 perfumes femininos considerados OS MELHORES DE TODOS OS TEMPOS