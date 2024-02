4 perfumes sensuais e baratos que aguçam os sentidos femininos

Se você está solteiro e buscando formas de chamar a atenção das mulheres, investir em um bom perfume pode ser uma das chaves principais na hora da conquista.

Seja em uma balada ou em um encontro mais intimista, a fragrância perfeita pode te render vários elogios e aguçar os sentidos femininos, mas você sabe qual é o perfume ideal?

Confira a lista a seguir com indicações do youtuber ‘Junior Barreiros’, que traz perfumes importados que as mulheres amam sentir nos homens.

Jaguar Pace - Jaguar (2016)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Alecrim e Maçã Verde. As notas de coração são: Lavanda, Flor de Íris e Madeira de Cashmere. As notas de fundo são: Patchouli, Madeira de Âmbar e Musgo.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes masculinos importados para usar este ano

Cool Water - Davidoff (1988)

As notas de topo são: Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são: Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

Toxic Desire (Inspirado em DesirToxic M. Micallef - 2019)

Notas de saída: Cardamomo, Bergamota e Limão. Notas de corpo: Fava Tonka, Cannabis, Canela e Groselha Preta e notas de fundo: Musgo de Carvalho, Benjoin, Almíscar e Patchouli.

Tool Box Emper Perfumes

A fragrância abre com Notas Cítricas e Toranja. Possui um coração com Notas Amadeiradas, Especiarias e Patchouli e notas de fundo de Âmbar, Almíscar e Anis Estrelado.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 ótimos perfumes contratipos que substituem importados caríssimos

⋅ Perfumes nacionais ESSENCIAIS em uma coleção feminina em 2024

⋅ 6 perfumes SUPER POTENTES que vão te deixar cheiroso com uma única borrifada