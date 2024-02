Perfumes femininos clássicos e grudentos que não saem nem tomando banho

Perfumes com boa fixação são os mais buscados, principalmente por mulheres que pretendem ir a um evento mais elegante.

Fragrâncias deste tipo costumam possuir um aroma mais quente e chamativo, por vezes com notas adocicadas.

Caso você esteja procurando um novo perfume exatamente neste estilo, confira a lista a seguir com 5 indicações de perfumes nacionais e importados que grudam aonde você encostar.

Adorisse - JAFRA (1996)

As notas de topo são: Flor de Laranjeira e Ameixa. As notas de coração são: Rosa, Jasmim e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Almíscar e Sândalo.

Eudora Golden - Eudora (2023)

As notas de topo são: Bergamota, Lichia, Framboesa, Cassis, Prunela, Maçã do Amor, Pimenta Rosa e Pera. As notas de coração são: Folhas de Violeta, Rosa, Violeta, Jasmim Sambac, Benjoim e Cashmeran. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha de Madagascar, Cedro, Almíscar, Fava Tonka e Ambertonic.

LEIA TAMBÉM: Veja 5 perfumes femininos fora do radar e QUE DEMORAM MUITO para sair!

5th Avenue - Elizabeth Arden (1996)

As notas de topo são: Flor de Tília, Lírio-do-Vale, Lilás, Magnólia, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Tuberosa, Ylang Ylang, Rosa Búlgara, Pêssego, Violeta, Cravo e Noz-moscada. As notas de fundo são: Almíscar, Íris, Sândalo, Âmbar, Baunilha e Cravo-da-Índia.

Hot Couture - Givenchy (2000)

As notas de topo são: Framboesa, Bergamota e Laranja. As notas de coração são: Pimenta, Vetiver e Magnólia. As notas de fundo são: Sândalo, Âmbar e Almíscar.

Red - Wepink (2023)

As notas de topo são: Laranja Sanguínea, Tagetes e Açafrão. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Lavanda, Violeta e Espinheiro branco. As notas de fundo são: Pralinê, Âmbar, Almíscar e Musgo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 ótimos perfumes contratipos que substituem importados caríssimos

⋅ 6 perfumes SUPER POTENTES que vão te deixar cheiroso com uma única borrifada

⋅ 5 perfumes femininos considerados OS MELHORES DE TODOS OS TEMPOS