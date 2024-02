Melhores perfumes masculinos importados para usar este ano

Quer sair na frente nas tendências do mundo da perfumaria neste ano? Então fique ligado nas indicações deste texto. Reunindo as dicas dos youtubers ‘Luis Jordão’ e ‘Macho Moda’, especialistas em perfumes, a lista a seguir traz os melhores perfumes importados de 2024.

7. Polo Red Parfum - Ralph Lauren (2023)

As notas de topo são: Laranja Sanguínea, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Absinto, Lavanda e Raíz de Orris. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro e Opoponax.

6. Bad Boy Extreme Carolina Herrera (2022)

As notas que compõem este perfume são Cacau, Patchouli da Indonésia, Vetiver, Incenso, Fava Tonka, Sálvia Esclaréia, Olíbano, Ameixa, Gengibre Indiano, Opoponax, Bergamota, Davana e Ládano.

5. Kenzo Homme Marine - Kenzo (2023)

A nota de topo é Notas Oceânicas. A nota de coração é Ylang Ylang. As notas de fundo são: Sândalo e Almíscar.

4. Boss Bottled Elixir - Hugo Boss (2023)

As notas de topo são: Olíbano e Cardamomo. As notas de coração são: Patchouli e Vetiver. As notas de fundo são: Ládano e Cedro.

3. Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani (2023)

As notas de topo são: Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Olíbano e Patchouli.

2. Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier (2023)

As notas de topo são: Lavanda e Hortelã. As notas de coração são: Baunilha e Benjoim. As notas de fundo são: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

1. MYSLF Yves Saint Laurent (2023)

As notas de topo são: Bergamota da Calábria e Bergamota. A nota de coração é Flor de Laranjeira Tunisiana. As notas de fundo são: Ambrofix™ e Patchouli.

