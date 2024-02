Perfumes da Natura que as mulheres amam sentir nos homens! Imagem: divulgação Natura

Está afim de adquirir um perfume chamativo e sensual, que rende vários elogios principalmente do público feminino? A casa Natura pode ser um bom lugar para você procurar.

Segundo a youtuber ‘Priscila Perfumes’, as fragrâncias a seguir são as mulheres amam sentir nos homens! Confira.

As notas de topo são: Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Mandarina e Violeta. As notas de coração são: Alecrim, Lavanda, Couro e Sálvia. As notas de fundo são: Palo Santo, Breu-Branco, Musgo de Carvalho, Fava Tonka, Cashmeran e Vetiver.

Homem Essence (2016)

As notas de topo são: Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro. As notas de fundo são: Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Homem Cor.Agio (2018)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Noz-moscada, Pimenta Rosa, Canela, Maçã, Toranja, Bergamota e Hortelã. As notas de coração são: Rosa, Couro, Lavanda, Angélica e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Copaíba, Âmbar, Cumarina, Ládano e Cedro.

Essencial Único (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Benjoim, Ládano, Cumarina, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

Homem Tato (2021)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são: Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli. As notas de fundo são: Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

