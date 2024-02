Perfumes que os homens amam sentir nas mulheres

Por mais que existam inúmeras fragrâncias no mundo da perfumaria, nem todas elas são sensuais ou chamativas, e acabam até mesmo passando despercebidas por algumas pessoas.

Se, pelo contrário, você gosta de perfumes mais sedutores e que rendem elogios, os aromas listados a seguir são os mais indicados, principalmente na hora da conquista, pois são as fragrâncias que os homens amam sentir nas mulheres. Confira!

Eudora Eau de Parfum - Eudora (2011)

As notas de topo são: Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Gardênia e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha e Patchouli.

Pur Blanca - Avon (2003)

As notas de topo são: Frésia, Hortelã e Bergamota. As notas de coração são: Peônia, Rosa Branca e Lótus branca. As notas de fundo são: Almíscar, Heliotrópio e Sândalo.

Uma Tarde na Toscana - Mahogany (2013)

As notas de topo são: Pera e Bergamota. As notas de coração são: Rosa, Lírio-do-Vale e Patchouli. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Âmbar.

La Vie Est Belle - Lancôme (2012)

As notas de topo são: Groselha Preta e Pera. As notas de coração são: Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Ilía - Natura (2015)

As notas de topo são: Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Bergamota, Limão e Toranja Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Gardênia, Peônia, Frésia, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Gigi - Avatim (2017)

As notas de topo são: Figo, Romã e Seriguela. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea e Lírio. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar e Cedro.

