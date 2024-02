Perfumes masculinos sensuais e que as mulheres amam Imagem: Pexels/MK Nouman

Se você está solteiro e uma das metas para este ano é encontrar um amor, você pode apostar algumas fichas no perfume ideal.

Além de um look apresentável e um bom papo, uma fragrância sensual e chamativa pode ser a chave final na hora de conquistar alguém, seja em uma balada cheia de gente ou em um encontro mais intimista.

Mas se você está por fora do mundo da perfumaria e precisa de algumas dicas de fragrâncias ideais, não tem problema. Veja a seguir 5 fragrâncias da marca Natura que as mulheres amam sentir nos homens.

Paz e Humor (Humor 6) - 2010

As notas de topo são: Bergamota, Flor de Laranjeira, Mandarina e Laranja. As notas de coração são: Lavanda, Jasmim e Gerânio. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar, Sândalo e Cedro.

LEIA TAMBÉM: Perfumes que os homens amam sentir nas mulheres

Homem Sagaz 2017

As notas de topo são: Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são: Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de fundo são: Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

Kaiak Vital - 2021

As notas de topo são: Notas Oceânicas, Gengibre, Pimenta e Estoraque. As notas de coração são: Lavanda, Gerânio, Artemísia e Cyclamen. As notas de fundo são: Cedro, Sândalo, Copaíba e Âmbar.

Humor Estelar - 2022

As notas de topo são: Carambola, Priprioca, Noz-moscada e Pimenta Preta. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Frésia e Rosa. As notas de fundo são: Caramelo, Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Homem Verum - 2018

As notas de topo são: Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são: Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim. As notas de fundo são: Camurça, Copaíba, Baunilha, Íris, Vetiver, Cashmeran, Cedro, Almíscar e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos em alta no momento e que são tendência em 2024

⋅ 4 perfumes sensuais e baratos que aguçam os sentidos femininos

⋅ Perfumes femininos clássicos e grudentos que não saem nem tomando banho