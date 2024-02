5 perfumes masculinos importados OBRIGATÓRIOS em uma coleção de respeito

Mesmo com as marcas nacionais entregando ótimos perfumes, tanto para o público masculino quanto para o feminino, os importados sempre serão o sonho de consumo para os brasileiros.

Contudo, um perfume bom de outro país costuma apresentar um preço superior aos encontrados por aqui, por isso é preciso pensar bem e escolher a fragrância perfeita para não perder dinheiro.

Se você ama perfumes importados e está procurando o aroma ideal para a sua coleção, verifique a conta a seguir. Com dicas do canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, estes são os melhores perfumes importados masculinos da atualidade.

Y Eau de Parfum - Yves Saint Laurent (2018)

As notas de topo são: Maçã, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio. As notas de fundo são: Madeira de Âmbar, Fava Tonka, Cedro, Vetiver e Olíbano.

Le Male Le Parfum - Jean Paul Gaultier (2020)

A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são: Lavanda e Íris. As notas de fundo são: Baunilha, Notas Orientais e Notas Amadeiradas.

Invictus Victory - Paco Rabanne (2021)

As notas de topo são: Pimenta Rosa e Limão. As notas de coração são: Olíbano e Lavanda. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka e Âmbar.

Bvlgari Man In Black - Bvlgari (2014)

As notas de topo são: Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são: Couro, Íris e Tuberosa. As notas de fundo são: Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier (2023)

As notas de topo são: Lavanda e Hortelã. As notas de coração são: Baunilha e Benjoim. As notas de fundo são: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

