Vídeo flagra momento de pânico em que avião cai no meio de rodovia após asa colidir contra poste; confira

Um vídeo impressionante flagrou o momento em que um avião caiu no meio de uma rodovia, na região de Maule, no Chile, e acabou provanco uma explosão.

O episódio ocorrreu nesta segunda-feira (15), momento em que o país registro uma forte onda de calor.

Como detalhado pelo site Metropoles, o acidente teria ocorido após uma das asas da aeronave colidir contra um poste de linha de energia.

No registro, feito por uma motorista passava pelo local, é possível ver o momento em que o avião pega fogo e explode ao atingir a pista.

No momento, o avião prestava serviços à Corporação Florestal Nacional do Chile (Conaf) no combate a um incêndio.

Ainda de acordo com as informações, o acidente causou a morte do piloto e deixou quatro pessoas gravemente feridas. Confira o registro:

Com informações do site Metropoles