Estes foram OS 5 PIORES PERFUMES de 2023 na opinião de um especialista

Algumas verdades precisam ser ditar e no mundo da perfumaria não seria diferente. De forma ousada, o especialista em perfumes e criador de conteúdo, Junior Barreiros, listou quais foram os piores perfumes do ano, em sua opinião.

Será que o seu perfume está na lista? Confira a seguir.

Homem Elo - Natura

Mesmo sendo considerado um dos melhores lançamentos nacionais de 2023, o problema em Homem Elo está na mudança de aroma na pele que acontece após algum tempo, segundo Junior. Um dos principais problemas está numa doçura enjoativa, causada devido à nota de lavanda.

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são: Benjoim, Âmbar, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar e Musgo.

Men & Brahma - O Boticário

Um perfume com uma proposta confusa, que tem a baixa fixação como o maior problema.

As notas de topo são: Eucalipto, Limão, Pimenta Preta e Bergamota. As notas de coração são: Elemi, Artemísia, Sálvia e Cardamomo. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Cedro, Patchouli e Vetiver.

Eros Code - Stella & Dustin

Mirando em se tornar uma versão melhor custo-benefício de 1 Million, Stella & Dustin até se aproxima em quesito aroma do perfume de Paco Rabanne, porém “deixa a desejar na qualidade”, segundo as palavras de Barreiros.

Possui notas de Coco no coração, saída de Bergamota e fundo de Fava Tonka.

Salvo Intense - Maison Alhambra

Pouco conhecida no Brasil, Maison Alhambra é uma empresa árabe. Salvo Intense bebe da fonte de Dior Sauvage versão Eau de Parfum, porém não consegue chegar próximo ao aroma, faltando também desempenho.

Notas de Topo: Bergamota da Calábria e Pimenta. Notas de Coração: Pimenta de Sichuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Gerânio e Elemi e Notas de Fundo: Ambroxan, Cedro e Ládano.

Hacivat X - Nishane

Mesmo sendo um perfume de nicho e de alto padrão, o especialista classifica essa fragrância como “a maior decepção do ano de 2023″. A versão ‘X’ tenta ser melhor do que o Hacivat tradicional, contudo perde em todos os aspectos.

As notas de topo são: Abacaxi, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Lima, Flor de Laranjeira Tunisiana e Jasmim. As notas de fundo são: Vetiver do Haiti, Patchouli e Cedro.

