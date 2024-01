Top 8 perfumes masculinos QUE ELAS MAIS GOSTAM

Se para este novo ano que se iniciou uma de suas metas é entrar em um relacionamento, é preciso pensar em tudo, principalmente em como vai ser na hora de conquistar alguém.

Uma roupa estilosa e um bom papo já podem ajudar e muito, mas na hora de algo mais íntimo, um perfume certeiro pode ser a chave da conquista.

Porém, se você é do tipo de pessoa que não está muito ligada no mundo dos perfumes, não se preocupe, pois as dicas a seguir podem te ajudar.

O canal do Youtube ‘O Perfumólatra’ separou 8 perfumes masculinos importados super elogiados pelas mulheres. Confira!

8º. 1 Million Elixir - Paco Rabanne (2022)

As notas de topo são: Maçã e Davana. As notas de coração são: Rosa Damascena, Cedro e Osmanthus. As notas de fundo são: Absoluto de Baunilha, Fava Tonka e Patchouli.

7º. Bvlgari Man in Black - Bvlgari (2014)

As notas de topo são: Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são: Couro, Íris e Tuberosa. As notas de fundo são: Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

6º. Le Male Le Parfum - Jean Paul Gaultier (2020)

A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são: Lavanda e Íris. As notas de fundo são: Baunilha, Notas Orientais e Notas Amadeiradas.

5º. 212 Sexy Men - Carolina Herrera (2006)

As notas de topo são: Mandarina, Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são: Pimenta, Flores e Cardamomo. As notas de fundo são: Baunilha, Madeira Guaiac, Sândalo, Almíscar e Âmbar.

4º. Bleu de Chanel - Chanel (2010)

As notas de topo são: Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super. As notas de fundo são: Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

3º. 212 VIP Men Party Fever - Carolina Herrera (2018)

As notas de topo são: Maçã Vermelha, Cítricos, Gengibre, Bagas de Zimbro ou Junípero e Tamarindo. As notas de coração são: Cannabis, Gerânio e Frésia. As notas de fundo são: Fava Tonka, Almíscar, Cedro, Vetiver e Olíbano. Indicação de contratipo: Jocker - Nuancielo.

2º. Club de Nuit Intense Man - Armaf (2015)

As notas de topo são: Limão, Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã. As notas de coração são: Vidoeiro, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar Cinzento, Patchouli e Baunilha.

1º. Invictus Victory - Paco Rabanne (2021)

As notas de topo são: Pimenta Rosa e Limão. As notas de coração são: Olíbano e Lavanda. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka e Âmbar.

