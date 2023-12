Os perfumes femininos MAIS CLÁSSICOS de 3 MARCAS NACIONAIS

O Boticário

Lily Eau de Parfum

As notas de topo são: Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são: Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Íris, Violeta, Narciso e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Patchouli, Musgo e Vetiver.



Make B. Eau de Parfum

As notas de topo são: Damasco, Pimenta Rosa, Framboesa, Chá, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Orquídea, Frésia, Rosa Centifolia e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha, Patchouli, Benjoim, Almíscar, Âmbar e Vetiver.



Egeo Dolce

As notas de topo são: Notas Doces, Framboesa e Nectarina. As notas de coração são: Algodão-Doce, Anis, Violeta e Madressilva. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Natura

Kriska

As notas de topo são: Pêssego, Ameixa, Damasco, Abacaxi, Amora, Flor de Laranjeira, Gálbano, Cardamomo, Cassis, Bergamota, Notas Verdes e Osmanthus. As notas de coração são: Cravo, Tuberosa, Rosa, Ylang Ylang, Gardênia, Lírio, Jasmim, Jacinto, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Almíscar, Sândalo, Patchouli, Cedro e Vetiver.

Humor 1

As notas de topo são: Pera, Cítricos e Cassis. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Jasmim e Castanha-do-Pará. As notas de fundo são: Sândalo, Almíscar e Âmbar.



Essencial Feminino

As notas de topo são: Mandarina, Cítricos, Maçã e Notas Verdes. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Pêssego, Rosa Chá, Gengibre e Violeta. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Cedro, Caramelo e Sândalo.



Jequiti

Patricia Abravanel Essence

As notas de topo são: Framboesa, Maçã e Pimenta. As notas de coração são: Violeta, Gardênia e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo e Vetiver.

Eliana Cristal

As notas de topo são: Groselha Preta, Violeta, Pera, Limão e Mandarina. As notas de coração são: Frésia, Ylang Ylang, Heliotrópio e Jasmim. As notas de fundo são: Ameixa, Âmbar, Pêssego, Baunilha, Sândalo, Patchouli e Almíscar.

Larissa Manoela

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Toranja e Bergamota. As notas de coração são: Tuberosa, Flor de Cereja e Sândalo. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha, Caramelo, Âmbar e Fava Tonka.

