5 perfumes femininos para usar em 2024

Quer acrescentar novas fragrâncias em sua coleção de perfumes em 2024 e pretende focar nos nacionais? As fragrâncias a seguir podem ser uma ótima pedida.

Longe dos holofotes das fragrâncias mais cobiçadas de suas respectivas marcas, os perfumes a seguir são uma boa escolha de aromas diferenciados.

Ekos Frescor de Castanha - Natura

As notas de topo são: Lavanda, Laranja, Limão, Mandarina, Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são: Jasmim, Lírio-do-Vale e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Almíscar, Castanha-do-Pará, Sândalo, Musgo de Carvalho e Cedro.

Floratta My Blue - O Boticário

As notas de topo são: Notas Aquosas, Frutas Vermelhas, Melão, Tangerina e Melancia. As notas de coração são: Íris, Lírio-do-Vale, Gerânio e Verbena. As notas de fundo são: Sândalo, Almíscar, Couro Branco, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Amore - Jequiti

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Toranja e Bergamota. As notas de coração são: Rosa, Jasmim Sambac e Frésia. As notas de fundo são: Vetiver, Patchouli e Baunilha.

Excentric - Mahogany

As notas de topo são: Bergamota, Mandarina, Pera e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Jasmim, Lírio-do-Vale e Cassis. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Almíscar, Benjoim e Ambroxan.

Essencial Palo Santo - Natura

As notas de topo são: Cardamomo e Pimenta Preta. As notas de coração são: Sequoia Brasileira, Cipreste e Rosa. As notas de fundo são: Palo Santo, Cumarina, Sândalo, Cedro e Âmbar.

