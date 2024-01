As versões brasileiras de PERFUMES IMPORTADOS masculinos de alta qualidade Imagem: divulgação Xerjoff

Devido as festividades natalinas, que muitas vezes acaba fugindo um pouco do orçamento, uma boa parcela da população acaba começando o ano no vermelho.

E se você já prometeu a si mesmo que vai começar e economizar neste novo ano que iniciou, uma boa dica é pensar em soluções mais econômicas para os produtos do uso diário.

Um exemplo disso são os perfumes. Se você ama andar perfumado e colecionar perfumes, mas deseja fazer isso de forma mais barata, porém sem perder a elegância, confira as fragrâncias a seguir. Segundo o youtuber ‘Junior Barreiros’, esses perfumes contratipos são de alta qualidade, sendo indicados pelo especialista como os melhores da atualidade.

Nuit Noir - In The Box Perfumes (Inspirado em Extreme Parfum - Tom Ford Noir)

Notas de Saída: Cardamomo, Gengibre, Mandarina, Néroli e Cítricos. Notas de Corpo: Kulfi, Rosa da Búlgaria, Flor de Laranjeira e Jasmim e notas de Fundo: Baunilha, Couro, Camurça, Âmbar, Madeira Guaiac, Fava Tonka e Cedro.

L’or - Thera Cosméticos (Inspirado em One Million Elixir - Paco Rabanne)

Notas de Saída: Artemisia e Maçã. Notas de Corpo: Rosa Damascena, Gengibre-Tocha e Cedro e notas de Fundo: Baunilha, Tonka e Patchouli.

Spartan Elixir - Valentino Viegas (Inspirado em Invictus Victory Elixir - Paco Rabanne)

Nota de saída: Lavandim aromática, cardamomo verde e pimenta preta. Nota de corpo: Incenso e patchouli indonésio e nota de fundo: Fava Tonka e Baunilha de Madagascar.

El Elion - Nuancielo (Inspirado em Side Effect - Initio Parfums)

Notas de topo: Canela e Rum. Notas de corpo: Baunilha, Tabaco e Açafrão e notas de fundo: Sândalo e Hedione.

Toro - Par Fun (Inspirado em Torino21 - Xerjoff)

Em sua composição traz notas de Limão, Hortelã, Lúcia-Lima, Manjericão e Tomilho.

