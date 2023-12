4 perfumes masculinos para passar o Ano Novo SUPER CHEIROSO

Homem Elo - Natura (2023)

O perfume une duas coisas que super combinam com o Réveillon. Além de refrescante e amadeirado, acordes indicados para esta época do ano, que costuma fazer muito calor, Homem Elo traz um leve toque picante, deixando a fragrância mais elegante para festas em ambientes externos.

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar e Musgo.

Club de Nuit Intense Man - Armaf (2015)

Versão mais barata de Aventus, da marca Creed, a nota em destaque é o abacaxi, sendo ideal para homens que gostam de perfumes mais adocicados. Uma fragrância versátil e perfeita para qualquer evento de Ano Novo.

As notas de topo são: Limão, Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã. As notas de coração são: Vidoeiro, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar Cinzento, Patchouli e Baunilha.

Seduction Elixir - Azza Parfums

Outro inspirado em um perfume mais caro, possui aroma bem próximo de Le Male Elixir, de Jean Paul Gaultier. Também é adocicado, com destaque para as notas de mel e tabaco. Devido ao estilo doce, é mais indicado para um Ano Novo realizado em um lugar com temperaturas mais amenas.

Notas de Topo: Hortelã, Lavanda. Notas de Corpo: Baunilha, Benjoim e notas de Fundo: Fava Tonka, Mel, Tabaco.

Sauvage Elixir - Dior (2021)

Indicado para festas de Ano Novo mais refinadas. Além da elegância, fixa por muitas horas no corpo, então você não terá preocupações para retocar o perfume.

As notas de topo são: Noz-moscada, Canela, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda. As notas de fundo são: Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli e Vetiver do Haiti.

