Perfumes masculinos baratos para usar no verão em 2024 Imagem: Freepik/drobotdean (Vadym Drobot)

Faltam poucos dias para 2023 acabar, mas muitas pessoas já começaram a preparar as férias de 2024 há algum tempo. Na mala não pode faltar roupas confortáveis, protetor solar e um perfume que combine com o clima quente.

Para te ajudar nesta última escolha, o youtuber Luis Jordão listou 7 perfumes da marca In The Box que super combinam com o verão 2024.

Dark Water - In The Box

As notas de topo são: Notas Oceânicas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia e Gerânio. As notas de fundo são: Patchouli e Incenso.

Profumo di Salerno - In The Box

Notas de Saída: Limão, Toranja, Hortelã, Manjericão, Estragão e Groselha Preta. Notas de Corpo: Flor de Laranjeira, Jasmim, Sálvia Esclaréia, Shissô, Coentro e Pimenta Preta. Notas de Fundo: Musk, Vetiver, Civeta, Ládano e Âmbar.

Nero Del Porto - In The Box

As notas de topo são: Lavanda, Bergamota, Limão Siciliano, Laranja Amarga, Tangerina e Mirtilo. As notas de coração são: Néroli, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pitosporo. As notas de fundo são: Ambreta, Âmbar e Angélica.

Hall Ury Sport - In The Box

As notas de topo são: Aldeídos, Notas Oceânicas, Tangerina e Laranja. As notas de coração são: Néroli, Cedro e Pimenta. As notas de fundo são: Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Elemi, Resinas, Âmbar e Vetiver.

Irish Green Man - In The Box

As notas de topo são: Lima e Íris. A nota de coração é Folha de Violeta. As notas de fundo são: Âmbar Cinzento e Sândalo.

Pride L’Homme - In The Box

As notas de topo são: Pimenta e Néroli. As notas de coração são: Íris, Violeta, Âmbar e Gerânio. As notas de fundo são: Cedro e Patchouli.

