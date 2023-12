Reis do Ano Novo! Confira os 6 perfumes masculinos MAIS INDICADOS para a utilizar na virada do ano Imagem: Pexels/Franco Monsalvo

Não basta passar a virada de ano com uma roupa nova, é preciso ficar atento em todos os detalhes, desde os acessórios, tênis, e até mesmo o perfume, afinal, ninguém deseja passar o Ano Novo com um perfume que não seja a altura da ocasião, não é mesmo? A seguir você confere seis dicas do canal ‘Homem Cheiroso’ com os perfumes mais indicados para o Réveillon 2024.

Homem Elo - Natura (2023)

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar e Musgo.

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier (2023)

As notas de topo são: Lavanda e Hortelã. As notas de coração são: Baunilha e Benjoim. As notas de fundo são: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

Hadi Elixir (contratipo Sauvage Elixir) - Pocket Parfum

Notas de topo: Canela, Toranja, Noz-moscada, Cardamomo./ Notas de coração: Essência de lavanda de Nyons./ Notas de fundo: Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar, Patchouli./ Duração: Longa./ Ocasião: Dia/Noite.

Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani (2023)

As notas de topo são: Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Patchouli e Olíbano.

Essencial Único - Natura (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Benjoim, Ládano, Cumarina, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Club de Nuit Intense Man - Armaf (2015)

As notas de topo são: Limão, Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã. As notas de coração são: Vidoeiro, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar Cinzento, Patchouli e Baunilha.

*As notas dos perfumes foram retiradas do site Fragrantica.

