Os 6 melhores perfumes masculinos para dar de presente

Chegou a hora dos clássicos amigos secretos de fim de ano, que para alguns é um momento de felicidade e lazer, já para outros pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça.

Independentemente se você gosta desta brincadeira ou não, você provavelmente não quer ser a pessoa a dar um presente ruim, não é mesmo? Por isso, um perfume de alta qualidade pode ser uma boa escolha.

Veja a seguir 6 perfumes masculinos assinaturas considerados os melhores de 2023, perfeitos para você presentear alguém, segundo o YouTuber “Coloral”.

Acqua Di Giò Parfum

As notas de topo são: Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Patchouli e Olíbano.

Cuba Prestige Platinum

As notas de topo são: Bergamota e Lavanda. A nota de coração é Notas Florais. As notas de fundo são: Patchouli e Musgo de Carvalho.

Y Eau de Parfum Intense

As notas de topo são: Gengibre, Bagas de Zimbro ou Junípero e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia, Gerânio e Lavanda. As notas de fundo são: Vetiver, Patchouli e Cedro.

Colour Me Black

As notas de topo são: Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Couro, Pimenta, Âmbar e Cardamomo. As notas de fundo são: Patchouli e Musgo de Carvalho.

Montblanc Explorer Platinum

A nota de topo é Folhas de Violeta. A nota de coração é Sálvia Esclaréia. A nota de fundo é Cedro.

The Icon Elixir Antonio Banderas

As notas de topo são: Cítricos, Cardamomo, Especiarias e Gengibre. As notas de coração são: Notas marinhas, Lavanda e Sal Marinho. As notas de fundo são: Almíscar e Notas Amadeiradas.

