Top 5 perfumes masculinos que exalam poder e presença; fixa na pele

A fim de manifestar poder e presença, os homens podem apostar em perfumes que abarcam determinadas notas nas composições de suas fragrâncias. No entanto, basta escolher as opções corretas para não exceder ou passar impressões distorcidas.

Apesar da dificuldade de escolher a fragrância certa, existem diversas opções espalhadas por aí. A fim de te ajudar na seleção, separamos cinco perfumes que te passam impressão de poder e presença.

Vale lembrar que é importante usar fragrâncias que fixam na pele, a fim de contar com maior tempo de durabilidade. Confira a listagem abaixo:

1. Quasar 2019 de O Boticário Masculino

As notas de topo são: Limão, Bergamota, Néroli, Mandarina e Cardamomo. As notas de coração são: Lavanda, Gerânio, Ambrocenide, Gálbano, Flor de Laranjeira, Pimenta Rosa e Sálvia. As notas de fundo são: Almíscar, Musgo, Essência de Cedro, Sândalo Australiano, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

2. Black Essential Intense Avon Masculino

A nota de topo é Cítricos. As notas de coração são: Pimenta, Ládano e Couro. As notas de fundo são: Âmbar, Notas Amadeiradas e Fogo.

3. Ferrari Black de Ferrari

As notas de topo são: Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são: Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Almíscar e Cedro.

4. Kaiak Oceano Natura

As notas de topo são: Notas Aquosas, Algas marinhas e Pataqueira. As notas de coração são: Sal Marinho e Notas Aromáticas. As notas de fundo são: Âmbar Cinzento, Cedro, Musgo, Patchouli, Fava Tonka e Amyris.

5. Mercedes Benz Man de Mercedes-Benz

Fonte das notas de cada fragrância: Fragrântica.

