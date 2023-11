Toda mulher de presença deseja deixar sua marca registrada por onde passa. Quando se trata de fragrância, a escolha do perfume ideal precisa ser condizente à situação. Para não errar, é importante se atentar às tendências e aos ambientes inseridos para acertar em cheio.

Dentre os momentos de uma mulher poderosa, existe o lado sedutor que deseja deixar marcas. Nada melhor que essências afrodisíacas para manifestar sedução e poder por onde passa.

Nem sempre é fácil decidir o que usar em tais ocasiões. Sendo assim, separamos uma lista com três perfumes afrodisíacos para você manifestar a mulher sedutora existente dentro de você. Não deixe essa oportunidade passar batida! Abaixo você confere a listinha:

Good Girl Suprême de Carolina Herrera

Top 3 perfumes afrodisíacos para manifestar a mulher sedutora que há dentro de você (Reprodução/Divulgação)

Good Girl Suprême de Carolina Herrera é um perfume Âmbar Floral Feminino lançado em em 2020. Louise Turner é o perfumista responsável pela assinatura da fragrância.

As notas de topo são: Frutas da Floresta e Jasmim Egípcio. As notas de coração são: Fava Tonka e Tuberosa. A nota de fundo é Vetiver.

Lily Essence de O Boticário

Lily Essence de O Boticário é um perfume Âmbar Floral Feminino lamçado em 2006. O produto foi criado por Verônica Casanova e Yves Cassar.

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Pêssego, Damasco, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Lírio, Jasmim, Íris, Gardênia, Narciso, Rosa, Osmanthus e Violeta. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo, Âmbar, Almíscar, Musgo de Carvalho, Patchouli e Vetiver.

Gold Seduction de Women Secret

Gold Seduction de Women Secret é um perfume Floral Frutado Gourmet Feminino lançado em 2018.

As notas de topo são: Framboesa, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Pêssego e Flores Brancas. As notas de fundo são: Baunilha, Cashmeran, Almíscar, Patchouli e Cedro.

Fonte das notas: Fragrantica.

