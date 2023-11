Top 5 perfumes mais fortes e marcantes para mulheres de presença; deixe sua marca

Na correria do dia a dia, pode ser um desafio saber qual perfume escolher para determinadas ocasiões. Para as mulheres que desejam explorar um lado mais forte e marcante em aspectos de essência, o risco de errar na escolha fica ainda maior.

No entanto, para as adeptas de fragrâncias fortes e marcantes, selecionamos cinco opções difíceis de se errar na escolha. Confira a lista e deixe sua marca por onde passar!

1. Euphoria de Calvin Klein Feminino

As notas de topo são: Romã, Caqui e Acorde Verde. As notas de coração são: Orquídea Negra, Lótus e Champaca. As notas de fundo são: Mogno, Âmbar, Violeta Negra e Chantilly. Este Perfume é premiado FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Luxe 2006.

2. J’adore de Dior

As notas de topo são: Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro. Este Perfume é premiado FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV 2007.

3. Le Parfum de Elie Saab

A nota de topo é Flor de Laranjeira Africana. A nota de coração é Jasmim. As notas de fundo são: Mel branco, Patchouli, Rosa e Cedro da Virgínia.

4. La Vie Est Belle de Lancôme

La Vie Est Belle foi lançada em 2012. La Vie Est Belle foi criado por Olivier Polge, Dominique Ropion e Anne Flipo. As notas de topo são: Groselha Preta e Pera. As notas de coração são: Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

5. Black Opium Yves de Saint Laurent

As notas de topo são: Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira. As notas de coração são: Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz. As notas de fundo são: Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere e Cedro.

Fonte das notas: Fragrantica.

