Estes são os 6 perfumes masculinos para seduzir qualquer pessoa; revele sua personalidade de galã

A fim de seduzir a pessoa do seu interesse, nada melhor do que causar a boa impressão por meio da fragrância de um bom perfume. Pensando nisso, separamos algumas opções ideais para usar em festas, baladas, jantares e encontros românticos.

Não se esqueça de ficar perto da pessoa amada, a fim de seduzi-la com sua essência perfumada. Para te ajudar na seleção, deixamos as melhores opções abaixo e suas notas.

1. 212 VIP Black - Carolina Herrera

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra e Almíscar.

2. Eros - Versace

As notas de topo são: Hortelã, Maçã Verde e Limão. As notas de coração são: Fava Tonka, Ambroxan e Gerânio. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Cedro da Virgínia, Cedro Atlas, Vetiver e Musgo de Carvalho.

3. La Nuit d l’Homme - Yves Saint Laurent

A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são Lavanda, Cedro da Virgínia e Bergamota e as notas de fundo são Vetiver e Alcarávia.

4. Sauvage Dior

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano

5. Bvlgari Man in Black

As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são Couro, Íris e Tuberosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

6. Armani Code Absolu - Giorgio Armani

As notas de topo são Mandarina Verde e Maçã. As notas de coração são Noz-moscada, Flor de Laranjeira e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Camurça e Notas Amadeiradas.

Fonte das notas: Fragrantica.

