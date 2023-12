Perfumes femininos mais indicados pro calor e que NÃO SAEM nos dias quentes

Encontrar o perfume ideal para o calor escaldante que está fazendo em algumas regiões do país não é uma tarefa fácil, principalmente pelo fato que muitas fragrâncias femininas apostam em aromas adocicados, que geralmente são os mais buscados pelas mulheres.

Contudo, em dias quentes um perfume doce é a última opção de escolhas, já que esse tipo de fragrância se torna enjoativa e nada agradável, seja para quem está utilizando ou para pessoas próximas.

Pensando no calor que está fazendo nos últimos dias e no verão, que está se aproximando, a youtuber Juliara Ferreira listou os perfumes femininos mais indicados para os dias quentes. Confira!

Botica 214 Fiji Paradise - O Boticário

Lançado este ano pela O Boticário, este é um perfume floral, com uma saída com a nota de pera presente, de acordo com a especialista. Um perfume elegante, ideal para o trabalho.

As notas completas são:

Topo: Pera, Pimenta Rosa e Mandarina;

Coração: Peônia, Rosa, Frésia, Pimenta Preta e Elemi;

Fundo: Almíscar, Cashmeran, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Sândalo e Cedro.

Ilía Completa - Natura

Outro lançamento de 2023 e que possui a mesma proposta do anterior, Ilía Completa é um perfume floral, contudo com notas cítricas em mais evidência. A diferença para o perfume anterior é que este possui um toque mais adocicado.

As notas que compõem este perfume são:

Topo: Bergamota, Pataqueira, Mandarina e Pimenta Rosa.

Coração: Peônia, Rosa, Jasmim, Flor de Laranjeira e Paramel

Fundo: Almíscar, Patchouli, Baunilha, Cedro, Âmbar e Sândalo.

VF Virginia Fonseca Aqua - We Pink

Sua saída em floral branco traz um frescor misturado com criticidade. Este perfume é composto por notas de Jasmim, Lírio-do-Vale, Patchouli, Almíscar, Sândalo, Peônia e Âmbar.

