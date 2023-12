Os 5 body splashes mais elegantes da atualidade! O verdadeiro cheiro da riqueza

Um body splash é uma das opções mais utilizadas pelas mulheres que gostam de economizar seus perfumes mais caros para momentos especiais ou ainda que preferem um aroma mais suave no dia-a-dia, sem deixar de estar sempre cheirosa.

Mas você sabia que, mesmo com uma composição mais suave, existem sprays corporais que exalam o verdadeiro aroma da elegância? Quem traz essa dica é a youtuber Juliara Ferreira, que lista 5 body splashes com cheiro de rica. Confira!

Nativa SPA Rose - O Boticário

As notas de topo são: Rosa Damascena e Bergamota. As notas de coração são: Rosa Bourbon, Rosa Branca e Ládano. As notas de fundo são: Rosa Rubiginosa, Patchouli e Musgo de Carvalho.

Ekos Frescor Capitiú - Natura

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são: Tiaré, Capitiú e Rosa Búlgara. As notas de fundo são: Baunilha de Bourbon, Sândalo e Âmbar.

One Touch - Wepink

As notas de topo são: Pera, Framboesa e Groselha Preta. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Jasmim Sambac e Raíz de Orris. As notas de fundo são: Amêndoa, Baunilha, Patchouli e Pralinê.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos mais indicados pro calor e que NÃO SAEM nos dias quentes

La Piel Âmbar Dourado - Eudora

Lançado em 2022, este body splash é composto por notas de Frutas, Âmbar e Notas Amadeiradas

Todo Dia Flor De Lis - Natura

As notas de topo são: Água do Mar, Folha de Bambú, Hera, Lima e Casca de Laranja. As notas de coração são: Jasmim Aquático, Flor-de-Lis, Melão, Girassol e Pêras Anjou verdes. As notas de fundo são: Almíscar, Folha de Violeta, Heliotrópio, Extrato de Cedro Branco e Sândalo.

As notas foram retiradas do site ‘Fragrantica’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os 6 melhores perfumes masculinos para dar de presente

⋅ Estes são os 6 perfumes masculinos para seduzir qualquer pessoa; revele sua personalidade de galã

⋅ Top 5 perfumes masculinos que exalam poder e presença; fixa na pele