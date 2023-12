Perfumes masculinos FÁCEIS DE AGRADAR para comprar de olho fechado

Com as festas de final de ano chegando, muitas pessoas correm para os shoppings afim de adquirir uma roupa nova para trazer sorte para o próximo ano.

Mas além das roupas novas, o presente do amigo secreto é imprescindível, afinal, você não quer ser aquela pessoa marcada por dar um presente ruim não é mesmo?

Seja para você ou para presentear alguém, um novo perfume para passar o Natal e Ano Novo cheiroso é sempre uma boa escolha, não é mesmo?

A seguir você confere 6 perfumes masculinos indicados pelo canal do Youtube Macho Moda como os mais fáceis de agradar.

The Icon Elixir - Antonio Banderas (2023)

As notas de topo são: Cítricos, Cardamomo, Especiarias e Gengibre. As notas de coração são: Notas marinhas, Lavanda e Sal Marinho. As notas de fundo são: Almíscar e Notas Amadeiradas.

The Most Wanted - Azzaro (2021)

A nota de topo é Cardamomo. A nota de coração é Toffee. A nota de fundo é Madeira de Âmbar.

Colour Me White - Milton Lloyd

As notas de topo são: Bergamota, Chá Verde e Manjericão. As notas de coração são: Notas Oceânicas, Limão e Cardamomo. As notas de fundo são: Couro, Notas Amadeiradas, Vetiver, Almíscar e Âmbar.

LEIA TAMBÉM: Os 6 melhores perfumes masculinos para dar de presente

Phantom Paco Rabanne (2021)

As notas de topo são: Lavanda, Raspas de Limão e Limão de Amalfi. As notas de coração são: Lavanda, Notas Terrosas, Maçã, Fumaça e Patchouli. As notas de fundo são: Baunilha, Lavanda e Vetiver.

The Champion Triumph - Galaxy

É composto por notas de Limão e Pimenta Rosa (topo); Lavanda e Olíbano (coração) e Fava Tonka, Baunilha e Âmbar (fundo).

Acqua di Giò Eau de Parfum Giorgio Armani (2022)

As notas de topo são: Notas Oceânicas e Mandarina Verde. As notas de coração são: Sálvia Esclaréia, Lavanda e Gerânio. As notas de fundo são: Notas Minerais, Vetiver e Patchouli.

*Os acordes dos perfumes citados foram retirados do site Fragrantica.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Estes são os 6 perfumes masculinos para seduzir qualquer pessoa; revele sua personalidade de galã

⋅ Perfumes femininos mais indicados pro calor e que NÃO SAEM nos dias quentes

⋅ Os 5 body splashes mais elegantes da atualidade! O verdadeiro cheiro da riqueza