Estes foram os 6 MELHORES PERFUMES FEMININOS de 2023 de acordo com uma especialista

O ano já está quase no fim e muitos perfumes foram lançados ao longo de 2023. Alguns acabaram passando batido e não gerando muito impactos. Já outros se destacaram e se tornaram os favoritos de muitas mulheres. Mas afinal, é possível identificar quais foram os melhores perfumes femininos de 2023?

A especialista em perfumes Suzy Moura listou quais foram os melhores perfumes do ano na sua opinião. Veja a lista a seguir e veja se você concorda.

Lyra Joy - Eudora

As notas de topo são: Sorvete de Pera, Bergamota, Mandarina, Ameixa e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Gardênia, Lírio-do-Vale, Osmanthus e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Patchouli, Sândalo, Âmbar, Diamante Negro e Baunilha.

Charlot - Mahogany

As notas de topo são: Lavanda, Mandarina e Cassis. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Petitgrain e Jasmim. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Cedro e Almíscar.

Essencial Ato - Natura

As notas de topo são: Priprioca, Framboesa, Maçã, Notas Aquosas, Mandarina, Limão, Cassis e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Flor do Pau-Brasil, Rosa, Lírio-do-Vale, Notas Solares, Osmanthus, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli, Baunilha e Âmbar.

LEIA TAMBÉM: Os 5 body splashes mais elegantes da atualidade! O verdadeiro cheiro da riqueza

L’eau de Lily Soleil - O Boticário

As notas de topo são: Pêras Anjou verdes, Acácia, Carambola e Toranja. As notas de coração são: Ylang Ylang, Lírio, Narciso e Alpinia. As notas de fundo são: Amêndoa, Almíscar, Sândalo e Madeiras Brancas.

Golden - Eudora

As notas de topo são: Bergamota, Lichia, Framboesa, Cassis, Prunela, Maçã do Amor, Pimenta Rosa e Pera. As notas de coração são: Folhas de Violeta, Rosa, Violeta, Jasmim Sambac, Benjoim e Cashmeran. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha de Madagascar, Cedro, Almíscar, Fava Tonka e Ambertonic.

Luna Rosé - Natura (relançamento de 2015)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Notas Verdes, Bergamota, Limão Siciliano, Notas Aquosas e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Violeta, Lírio-do-Vale, Peônia e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Cashmeran, Vetiver, Cedro, Patchouli da Indonésia, Sândalo e Fava Tonka.

*Os acordes dos perfumes foram retirados do site Fragrantica.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos mais indicados pro calor e que NÃO SAEM nos dias quentes

⋅ Perfumes masculinos FÁCEIS DE AGRADAR para comprar de olho fechado

⋅ Reis do Ano Novo! Confira os 6 perfumes masculinos MAIS INDICADOS para a utilizar na virada do ano