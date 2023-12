Perfumes femininos doces e NADA ENJOATIVOS

Um ótimo presente para dar a si mesma neste Natal e um novo perfume. Mas para essa época do ano, não é qualquer fragrância que é bem-vinda, afinal, esta época festiva combina com um perfume mais elegantes, concorda?

Pensando em mulheres que gostam de chamar a atenção no ambiente a YouTuber Eduarda Torres listou os perfumes doces que irão te fazer se sentir um mulherão.

Quer saber quais são estes aromas? Confira a lista a seguir.

Una Infinito - Natura

As notas de topo são: Mandarina, Toranja, Bergamota, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de coração são: Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

Obsessed - We Pink

As notas de topo são: Cereja, Laranja Sanguínea e Mandarina. As notas de coração são: Mel, Gardênia, Pêssego, Flor de Laranjeira, Ylang Ylang e Jasmim. As notas de fundo são: Caramelo, Baunilha, Almíscar, Cedro e Patchouli.

Gigi - Avantim

As notas de topo são: Figo, Romã e Seriguela. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea e Lírio. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar e Cedro.

Infalível Pour Femme - Primacial

As notas de topo são: Pêssego, Jasmim e Maçã Vermelha. As notas de coração são: Framboesa, Magnólia, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Baunilha.

Ilía Secreto - Natura

As notas de topo são: Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de fundo são: Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

